Roma Primavera, Guidi: "Non posso non dare merito ai ragazzi per le prestazioni che stanno avendo" (VIDEO)

Domani alle 14.30 la Roma Primavera di Federico Guidi affronterà l'Atalanta. Alla vigilia della sfida il coach giallorosso ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

"È un periodo che non ci gira non ci gira bene ma questo non deve essere per noi un alibi ma dobbiamo anzi prendere più motivazione possibile per migliorare perché molto probabilmente anche in determinati episodi possiamo fare di più e quello che stiamo facendo fino fino ad oggi non basta detto questo è anche vero che non posso non dare merito a i ragazzi per le prestazioni che stanno che stanno facendo che sul campo sicuramente avrebbero meritato di vincere le partite piuttosto per qualche episodio come nell’ultima partita dove siamo rimasti prima in 10 e poi in 9 ci ha precluso di fare un risultato che sul campo visti i primi 30 minuti avremmo sicuramente meritato però come ho detto in precedenza sicuramente sarà da stimolo per per me per lo staff e per i ragazzi a fare ancora di ancora di più di quello che stiamo facendo fino adesso".

La classifica corta in questo momento nel campionato sottolinea ancora una volta l’equilibrio che c’è in questo Primavera1

"Si, è un girone estremamente equilibrato, il livello è omogeneo perché le squadre, quelle che erano in lotta per i play out hanno messo dentro esperienza, lo stesso hanno fatto le quelle che erano in lotta per i play-off quindi anche l’età media di tante squadre si è alzata notevolmente, mentre noi abbiamo sempre messo al centro il ragazzo. Tra l’altro mi piace anche rimarcare e sottolineare che ieri c’è stato il primo goal nei professionisti di Satriano che ha fatto un gran goal e quindi insomma siamo contenti perché poi il nostro progetto è proprio quello cercare di alzare il livello di ognuno di loro per prepararli al calcio dei professionisti. Noi non abbiamo speculato sulla squadra primavera pur sapendo che potevamo anche pagare qualcosa dal punto di vista dell’esperienza ma perché abbiamo grande fiducia nel gruppo 2004, 2005 e qualche 2006 che si sta già affacciando, nel gruppo primavera noi vogliamo anticipare quanto più possibile i ragazzi perché siamo estremamente convinti che siano ragazzi che hanno delle delle potenzialità"

Prossima sfida contro l’Atalanta che non sta attraversando dal punto di vista dei risultati un grande momento

"Sì assolutamente sarà una squadra altrettanto complicata da affrontare, anche loro come tante squadre sta giocando anche con Vorlický, ci sono i giocatori sono anche 2002 sono in lotta per posizione play out quindi è una squadra affamata di punti quindi sappiamo che intanto la nostra prestazione deve partire dall’atteggiamento che abbiamo tenuto quasi sempre perché raramente i ragazzi hanno sbagliato approccio la partita e poi sull’atteggiamento dobbiamo costruire la nostra prestazione che deve essere fatta per forza di cose di grande di grande qualità perché siamo estremamente convinti che se la mettiamo da quel punto di vista lì chiaramente saremo fastidiosi per chiunque e soprattutto possiamo far emergere le potenzialità dei nostri ragazzi".