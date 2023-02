Roma Primavera, Guidi: "Giocando così alla lunga i punti arrivano. Torino avversario ostico" (VIDEO)

Il tecnico della Roma Primavera Federico Guidi ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club il prossimo impegno dei suoi ragazzi, domani alle 10:45 contro il Torino:

"Avversario ostico, è una squadra costruita per vincere il campionato. Sarà dura, ma è una gara bella da giocare, i 22 in campo hanno tutti grande potenzialità. Sarà una partita bella da vedere e da giocare, sarà un test probante per vedere a che livello siamo".

C'è grande equilibrio nel campionato.

"È estremamente equilibrato, tutte hanno qualità, anche chi è partito in ritardo ed è migliorato da gennaio. In ogni gara può succedere di tutto, i valori sono similari".

Su cosa bisogna lavorare di più con i ragazzi?

"Dal punto di vista mentale, c'è soddisfazione per quello che esprimono sul campo, a giugno i ragazzi devono essere pronti per il calcio dei professionisti e lo si può essere solo con un gioco propositivo, in cui i ragazzi si sentono protagonisti. Noi crediamo in questo, penso sia la strada più veloce per anticipare il loro ingresso nel calcio che conta. Devono essere bravi a non perdere fiducia, ho detto sempre che quando produci tante occasioni e concedi pochi tiri i punti alla lunga arrivano. Così possono esprimere il massimo delle loro potenzialità".