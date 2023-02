Roma Primavera, Guidi: "Col Bologna difficile. Calendario compresso, non è facile per i ragazzi" (VIDEO)

Domani, alle 14.00, la Roma di Federico Guidi è attesa in casa del Bologna nella 19esima giornata del campionato Primavera 1. Alla vigilia della sfida il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni del canale di casa: "Venivamo da una sconfitta ingiusta col Genoa, c'era voglia di rifarsi e col Cesena è arrivato un risultato positivo al culmine di una prestazione altrettanto positiva: i ragazzi sono riusciti a reagire allo svantaggio, hanno giocato bene e dominato, creando tanti presupposti per segnare. È la strada che dobbiamo percorrere".

Il Bologna non è facile da affrontare.

"È una squadra che gioca bene, è propositiva, con giocatori di ottima prospettiva. Domani sarà estremamente difficile, dove chi avrà la capacità di pressare meglio e sarà abile nelle costruzioni avrà la meglio. Sono due squadre che vogliono giocare e creare. La nostra capacità di pressing dovrà essere migliore della loro capacità di costruire".

Neanche il tempo di respirare, poi ci sarà l'Atalanta. Questo dimostra quanto il calendario sia fitto e pieno di impegni.

"Vale per tutti, è un calendario compresso. Dobbiamo essere anche bravi a recuperare, non è facile per ragazzi che ancora devono proiettarsi nel calcio dei professionisti, quindi non è facile mantenere sempre l'attenzione alta con impegni così ravvicinati. Anche questo servirà per la loro maturazione e per proiettarsi nel calcio che conta, mi auguro il più presto possibile".