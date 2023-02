Roma Primavera, Guidi: "Bilancio positivo. Dobbiamo essere più concreti e metabolizzare gli errori" (VIDEO)

Domani, alle 14.00, la Roma sfiderà il Cesena nella 18a giornata del campionato Primavera 1. Alla vigilia del match il tecnico giallorosso, Federico Guidi, ha parlato ai microfoni del canale di casa romanista: "È un bilancio positivo, abbiamo raggiunto l'obiettivo della semifinale di Coppa Italia e abbiamo chiuso il girone d'andata in testa alla classifica, ma soprattutto abbiamo avuto la gratificazione dell'esordio di Faticanti e Tahirovic. Satriano è andato a confrontarsi nel campionato degli adulti. Tutto ciò mi fa pensare positivo di questa prima parte di stagione. Da gennaio, dopo la sosta, abbiamo alternato buone prestazioni a degli errori che dobbiamo evitare, ma sono convinto che facciano parte di un percorso di una squadra giovane. Bisogna superarli e metabolizzarli per migliorare come singolo e squadra. Il bilancio è sotto tutti gli aspetti positivi".

Arriva il Cesena, il campionato ci ha dimostrato che nessuna partita è da sottovalutare.

"Il campionato è equilibrato, specialmente da dopo la sosta. Il campionato si è livellato. Il Cesena gioca un buon calcio, ci sono giocatori con buone prospettive. Al di là della classifica, non dobbiamo sbagliare atteggiamento e dobbiamo continuare a fare le prestazioni come nelle ultime gare. Dobbiamo eliminare gli errori concreti ed essere più concreti negli ultimi 20 metri".