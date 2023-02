Primavera, TORINO-ROMA 1-1 (25' Dellavalle, 32' Pisilli): segui in tempo reale. Pareggio giallorosso

Al Silvio Piola di Vercelli, contro il Torino, per accorciare sulla testa della classifica. È questo l'obiettivo della Roma di Federico Guidi, che affronta i granata nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di Primavera 1. Scontro diretto per i giallorossi, visto che i piemontesi hanno i loro stessi punti in classifica, 36. Tornare nella capitale con i tre punti potrebbe significare agganciare il Lecce capolista, che giocherà il proprio match alle ore 11 in casa contro il Cesena.

IL TABELLINO

TORINO: Passador, N’Guessan, Ansah, Jurgens, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie, Weidmann, Ruszel, Opoku.

A disp.: Brezzo, Servalli, Gaj, Rettore, Marshage, Dell’Aquila, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Savva, Barzago, Makadji.

All.: Scurto.

AS ROMA: Baldi; Missori, Keramitsis, Pellegrini, Falasca; Pisilli, Faticanti, Pagano; Cassano, Padula, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Ivkovic, Vetkal, Chiesti, Misitano, D’alessio, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Louakima, Graziani, Costa.

All.: Guidi.

Arbitro: Di Cicco. Assistenti: Lipari e Consonni.

Marcatori: 25' Dellavalle, 32' Pisilli.

Ammoniti: 27' Dembele.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

32' - GOL! Torino-ROMA 1-1! Rete di Pisilli! Gran palla d'esterno di Cherubini per l'inserimento del numero 8 alle spalle della difesa granata. Pisilli si butta in scivolata e batte Passador, trovando il pareggio giallorosso.

30' - AMMONITO Dembele.

26' - CHE OCCASIONE PER PISILLI! Pagano vede l'inserimento del numero 8 e lo serve alle spalle della difesa del Torino. Pisilli sfiora di testa, mandando il pallone sul fondo di centimetri.

25' - GOL! TORINO-Roma 1-0! Rete di Dellavalle! Corner battuto sul secondo palo dai granata, Baldi esce a vuoto e il capitano del Torino può depositare di testa nella porta vuota.

20' - Colpo alla testa subito da Padula, che resta a terra dolorante. Dopo alcuni secondi, l'attaccante della Roma riesce comunque a rialzarsi senza problemi.

12' - DEMBELE! Torino vicino al vantaggio con il suo esterno, che si ritrova il pallone sul sinistro e prova la conclusione a incrociare all'interno dell'area, ma chiude troppo il tiro, che finisce sul fondo.

10' - Cross insidioso di Pagano. Passador lascia rimbalzare il pallone e lo blocca.

1' - CALCIO D'INIZIO! Comincia Torino-Roma. Il primo pallone del match è giocato dai granata.