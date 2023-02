Primavera, SAMPDORIA-ROMA 1-0 (13' Ivanovic): segui in tempo reale. I giallorossi spingono alla ricerca del pareggio (VIDEO)

La Roma Primavera è alla ricerca di continuità. Dopo il successo per 4-0 contro l'Udinese i giallorossi affronteranno questa mattina alle ore 11 la Sampdoria nel match valido per la diciassettesima giornata di campionato. I ragazzi di Federico Guidi si trovano attualmente al primo posto in classifica con 32 punti (+2 su Sassuolo, Lecce, Frosinone e Torino) e hanno anche una partita in meno rispetto alle inseguitrici.

IL TABELLINO

SAMPDORIA: Tantalocchi; Villa, Aquino, Miettinen; Migliardi, Cecchini, Uberti, Porcu; Pozzato; Ivanovic, Montevago.

A disp.: Zorzi, Scardigno, Conti, Chilafi, Ntanda, Leonardi, Savio, Tozaj, Peretti, Di Mario.

All.: Tufano

ROMA: Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca; Pisilli, Faticanti, Pagano; Cassano, Padula, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Pellegrini, Misitano, D'Alessio, Silva, Ruggiero, Graziani, João Costa, Bolzan, Mannini.

All.: Guidi

Marcatori: 13' Ivanovic

Arbitro: Maggio. Assistenti: Pascali e Merciari.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

30' - Altra parata di Tantalocchi, questa volta su Cassano.

27' - Pagano calcia dai 25 metri, ma il suo tiro è murato dalla difesa.

25' - Cross di Louakima per l'altro esterno, Falasca si avventa sul pallone e calcia: para il portiere della Sampdoria.

21' - Pagano nuovamente pericoloso, la palla termina di poco alta sopra la traversa.

13' - Sampdoria in vantaggio: cross dalla trequarti, sponda di testa di Montevago per Ivanovic, che da due passi spinge in rete e sblocca il match.

8' - Ci prova Cherubini, blocca ancora Tantalocchi.

6' - Conclusione di Pagano, blocca un attento Tantalocchi.

4' - Filtrante di Cassano per Padula, che si allunga leggermente il pallone e favorisce l'uscita del portiere avversario.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

10:58 - La Roma comunica la formazione ufficiale e pubblica un video del riscaldamento prepartita.