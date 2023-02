Primavera, ROMA-CESENA 1-1 (33' Dénes, 36' Keramitsis): segui in tempo reale. Ammonito Chesti (FOTO)

La Roma Primavera riceve al 'Tre Fontane' il Cesena nel testacoda del campionato: i giallorossi di Guidi sono infatti in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sul Sassuolo, nonostante i risultati negativi dell'ultimo periodo (una vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 5 gare). I romagnoli, invece, sono all'ultimo posto, staccati di 7 punti dall'Udinese penultima.

IL TABELLINO:

ROMA: Del Bello; Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca; Pisilli, Faticanti (C), Pagano; Cassano, Padula, Cherubini.

A disp.: Baldi, Razumejevs, Foubert-Jacquemin, Vetkal, Pellegrini, Misitano, D'Alessio, Silva, Ruggiero, Graziani, João Costa, Mannini, Reale.

All.: Guidi.

CESENA: Galassi; Carlini, Pieraccini, Lepri (C), David; Suliani (46' Barducci), Lilli, Gessaroli (46' Milli); Manetti, Polli, Dénes.

A disp.: Veliaj, Elefante, Ferretti, Rossi, Ghinelli, Guidi, Bifini, Di Francesco, Campedelli.

All.: Ceccarelli.

Marcatori: 33' Dénes (C), 36' Keramitsis (R).

Ammoniti: Lilli (C), Keramitsis (R), Chesti (R).

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia. Assistenti: Boggiani e Landoni.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO:

47' - Ammonito Chesti nella Roma.

46' - Comincia la ripresa.

PRIMO TEMPO:

47' - Termina 1-1 il primo tempo dopo 2 minuti di recupero.

45' - Ammonito Keramitsis.

42' - Prima ammonizione del match per Lilli del Cesena.

36' PAREGGIO DELLA ROMA! Sempre su angolo, giocato corto dalla Roma, arriva il cross a rientrare dall'altezza del vertice dell'area, che premia lo smarcamento di Keramitsis lasciato completamente solo.

35' - Occasione per la Roma con Padula che dopo un movimento in profondità serve Cassano al centro ma l'attaccante giallorosso non riesce a chiudere l'azione ormai a pochissima distanza dalla porta.

33' GOL DEL CESENA. Sugli sviluppi di un angolo da sinistra, arriva il colpo di testa di Denes all'altezza del primo palo che porta in vantaggio gli ospiti.

26' - Colpo di testa impreciso di Padula sull'iniziativa da sinistra di Falasca.

23' - Punizione alta dai 25 metri per il Cesena, guadagnata dopo un'incertezza di Chesti in costruzione.

20' - Prima parte di gara con possesso quasi esclusivamente della Roma che fatica però a trovare le sequenze corrette per aprire la difesa del Cesena.

1' - A dare il via al match è il Cesena, in completo bianco. Terza maglia, nera con bordi rosa, per la Roma.