Primavera, BOLOGNA-ROMA 1-2 (8' Falasca, 28' Pagano, 38' Stivanello): segui in tempo reale. Comincia il secondo tempo (VIDEO)

La Roma sfida il Bologna nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro il Cesena per tenere a distanza il folto gruppo di inseguitrici formato da Lecce, Frosinone e Torino, al momento tutte a due lunghezze dalla squadra di Federico Guidi. I rossoblù proveranno invece a sfruttare il fattore campo per riavvicinarsi alla zona playoff, ora distante tre punti.

Guidi ritrova Baldi tra i pali e Majchrzak al centro dell'attacco, uniche novità rispetto alla formazione vista contro il Cesena.

IL TABELLINO

BOLOGNA: Franzini, Mercier, Pyyhtiä, Anatriello, Raimondo, Corazza, Bynoe, Stivanello, Rosetti, Motolese, Urbański.

A disp.: Raffaelli, Gasperini, Wallius, Laureana, Maltoni, Baroncioni, Mmaee, Diop, Busato, Ebone.

All.: Vigiani.

ROMA: Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca; Pisilli, Faticanti (C), Pagano; Cassano (36' Pellegrini), Majchrzak, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Vetkal, Padula, Misitano, D'Alessio, Silva, Ruggiero, Graziani, Mannini, Reale.

All.: Guidi.

Arbitro: Scarpa. Assistenti: Trischitta e Ravera.

Marcatori: 8' Falasca, 28' Pagano (R), 38' Stivanello (B).

Espulsi: 35' Chesti (R).

Ammoniti: 7' Stivanello (B), 10' Chesti (R), 30' Cassano (R), 40' Mercier (B).

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

46' - SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Bologna-Roma.

PRIMO TEMPO

49' - FINE PRIMO TEMPO: BOLOGNA-ROMA 1-2. Giallorossi avanti di un gol ma sotto di un uomo.

45' - Tre minuti di recupero.

40' - Ammonito Mercier.

38' - GOL! BOLOGNA-Roma 1-2! Rete di Stivanello! Calcio di punizione battuto in mezzo da Pyyhtiä e colpo di testa del capitano rossoblù, che batte Baldi sul secondo palo.

36' - Prima sostituzione per la Roma. Fuori Cassano, dentro Pellegrini.

35' - ESPULSO Chesti. Già ammonito, il difensore centrale della Roma blocca con le mani un pallone alto per fermare il gioco dopo essersi infortunato alla caviglia. Scarpa tira fuori il secondo cartellino giallo e lo espelle.

34' - GOL ANNULLATO A FALASCA! Cassano calcia a botta sicura sul secondo palo e Franzini riesce a respingere nella zona del terzino giallorosso, che spinge in porta di testa, ma Scarpa ferma tutto per fuorigioco.

30' - Ammonito anche Cassano.

28' - GOL! Bologna-ROMA 0-2! Rete di Pagano! Cassano cambia perfettamente gioco sulla sinistra per l'inserimento del numero 10 giallorosso, che controlla a seguire e batte Franzini sul primo palo.

19' - PALO DI KERAMITSIS! Il difensore centrale giallorosso stacca bene di testa sul corner di Pagano e colpisce il legno.

11' - Urbanski tocca per Anatriello che, posizionato al limite dell'area, si gira e prova il sinistro forte, ma la sua conclusione finisce sul fondo.

10' - Ammonito Chesti.

8' - GOL! Bologna-ROMA 0-1! Rete di Falasca! Calcio di punizione perfetto del terzino sinistro giallorosso, che fa girare il pallone sopra la barriera disposta da Franzini.

7' - Ammonito Stivanello per una trattenuta ai danni di Cherubini.

3' - Franzini sbaglia il rinvio e regala palla a Cherubini, che la allarga sulla destra per Cassano. L'esterno giallorosso controlla e calcia, ma la sua conclusione è troppo debole. Blocca Franzini.

1' - CALCIO D'INIZIO! Comincia Bologna-Roma.





IL PREPARTITA

13:35 - Riscaldamento in corso per gli undici scelti da Guidi.