Roma Primavera, Guidi: "Il Sassuolo ha grande qualità e fisicità, sarà difficile. Domani farò qualche cambio" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 11 e valida per la quattordicesima giornata di campionato. Queste le parole del tecnico giallorosso: "Dopo tanti giorni di sosta abbiamo giocato tre partite di alto coefficiente di difficoltà in una settimana. Anche domani affrontiamo una squadra di grande qualità e fisicità, molto organizzata. Dal punto di vista mentale dobbiamo essere pronti. La rotazione dei giocatori avrà un ruolo primario".

Pensa che anche gli altri staff siano andati in difficoltà in questo inizio di 2023?

"Questa è stata un'incognita per tutti quanti, ognuno di noi ha trovato delle difficoltà. Con tre partite in una settimana può venire fuori qualche risultato strano. Io sono consapevole delle difficoltà che troveremo domani perché il Sassuolo gioca con molti fuori quota e punta ad essere protagonista nel campionato. Inoltre lo abbiamo affrontato anche nella finale del torneo di Osimo in ritiro. Servirà la Roma e tornare a fare ciò che sappiamo fare, giocando con grande qualità senza commettere errori e sbavature come a Firenze, dove ci sono costate la partita".

Sta pensando a qualche cambio?

"Sì, è fisiologico, soprattutto perché siamo stati colpiti da un virus che ha debilitato moltissimi nostri calciatori. A Firenze in 10 hanno avuto un virus gastrointestinale ed è chiaro che per forza di cose dobbiamo ruotare i giocatori".