Roma Primavera, Guidi: "Fiorentina costruita per i vertici, siamo pronti e venderemo cara la pelle" (VIDEO)

Domani torna in campo anche la Roma Primavera che sarà ospite, alle 15.00, della Fiorentina per la 13a giornata di campionato. Alla vigilia della sfida il tecnico giallorosso Federico Guidi ha parlato al canale di casa: "È stato un periodo estremamente positivo perché ci ha permesso di lavorare sia sul punto di vista individuale sia dal punto di vista tecnico-tattico con la squadra e singolarmente. Poi abbiamo approfittato per affrontare avversari di un livello diverso, abbiamo disputato amichevoli internazionali e con avversari più adulti. Questo ci ha permesso di vedere pregi e difetti in quelle partite e vedere come affrontare il lavoro per il prossimo futuro".

Inizia un secondo campionato, secondo lei la Roma è pronta per la ripartenza?

"Per come ho visto i ragazzi lavorare, risponderei assolutamente sì. Questo gruppo ha continuato a lavorare con grande attenzione e concentrazione in ogni allenamento. Da questo punto di vista sono estremamente soddisfatto. Poi ci sarà l'incognita sosta, come per tutte le altre squadre. Quest'anno è un campionato particolarissimo, vedremo come riusciremo a ripartire".

Subito c'è trasferta complicata, per lei evidentemente non è una partita come le altre.

"Sì, è una partita particolare per me perché sono stato nel settore giovanile della Fiorentina per 12 anni, ho tanti amici all'interno della società. Sarà anche un'emozione tornare per la prima volta da avversario. Poi parla il campo, affronteremo una squadra costruita per i vertici. È un avversario di alto livello che sarà una delle pretendenti alla vittoria del campionato. Sappiamo che sarà difficilissimo, in un campo storicamente ostico per la Roma, ma cercheremo di vendere cara la pelle curando la nostra prestazione, che è il nostro obiettivo primario".