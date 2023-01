Roma Primavera, Guidi: "Contro il Lecce partita complicata. Abbiamo tanta fame di vittoria" (VIDEO)

Alla vigilia di Roma-Lecce di Coppa Italia Primavera, in programma domani alle 12.30 ha parlato ai canali ufficiali del Club il tecnico Federico Guidi: "La Roma deve migliorare nella lettura del gioco, dei momenti della gara ma queste sono cose che stiamo chiedendo di anticipare il più possibile a dei ragazzi che sono estremamente giovani. Ammiro e apprezzo la volontà dei ragazzi perchè volevano vincerla a tutti i costi però per il loro futuro, devono imparare più velocemente a leggere certe situazioni anche orientate al risultato."

Si torna subito in campo, inizia la Coppa Italia con un ottavo di finale molto complicato perché poi si affronta il Lecce che abbiamo già affrontato in campionato. Partita complicata in campionato probabilmente ci si aspetta lo stesso tipo di gara però con la differenza che questa è una gara unica.

"Sì è una partita difficile una partita molto complicata anche perché penso che Lecce come il Sassuolo come la Fiorentina siano squadre costruite per provare a vincere anche il campionato, sono squadre che giocano al limite di età sempre con cinque fuori quota, hanno esperienza, è una squadra sicuramente che allenata molto bene e quindi è una squadra difficile ciò messo in grande difficoltà anche nella partita di campionato lo facemmo un primo tempo molto buono il secondo tempo soffrimmo molto quindi sappiamo che per poter superare una squadra come il Lecce serve serve la miglior Roma e soprattutto dobbiamo riuscire a mettere in campo tanta motivazione tanta fame dopo lo schiaffo che abbiamo ricevuto a Firenze."

Quasi due mesi senza partite ufficiali ora tre gare in otto giorni come si deve gestire questa ripartenza.

"Sì è un calendario un po’ anomalo, un’incognita per tutti quanti noi forse l’abbiamo anche pagata questa cosa qua dal punto di vista mentale ma per colpa nostra e per colpa mia in primisperché forse non sono stato bravo neanche a farli stare con la spina magari attaccata ripartire in maniera violenta come avevamo chiuso, però è un calendario anomalo perché dopo 55 giorni di sosta ci ritroviamo a fare tre gare in una settimana ma questo vale per tutti quanti quindi dovremmo farci trovare pronti"ù