Primavera, ROMA-UDINESE 0-0: segui in tempo reale. Cassano-Cherubini-Padula nel tridente offensivo

La Roma Primavera scende in campo alle 12 al Tre Fontane per sfidare l'Udinese nella 16a giornata del campionato. La squadra di Guidi è in vetta alla classifica insieme al Torino e inseguita dal Frosinone a un punto, decisamente più complicata la situazione dei friulani che sono al penultimo posto.

IL TABELLINO:

ROMA: Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pagano, Vetkal, Pisilli; Cassano, Cherubini, Padula.

A disp: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Ivković, Pellegrini, Misitano, D'Alessio, Silva, Ruggiero, Falasca, Graziani, João Costa, Bolzan, Mannini.

All.: Guidi

UDINESE: Mosca; Abdalla, Guessand, Cocetta (C), Iob; Žunec, Centis; Asante, Pejičić, Nuredini; Russo.

A disp.: Di Bartolo Zuccarello, Di Lazzaro, Nwachukwu, Lozza.

All.: Sturm.

LA CRONACA:

PRIMO TEMPO

1' - Dopo il minuto di silenzio in memoria di Carlo Tavecchio, la Roma dà il calcio d'inizio alla sfida.