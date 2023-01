Primavera, ROMA-SASSUOLO 1-1 (26' Bruno, 43' Pagano): fine primo tempo (VIDEO)

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, la Roma Primavera torna in campo. I ragazzi di Federico Guidi sono pronti a sfidare il Sassuolo nella partita valida per la quattordicesima giornata di campionato. I giallorossi si trovano al primo posto in classifica con 29 punti, mentre i neroverdi sono quinti a quota 23. In attacco spazio a Majchrzak, classe 2004 aggregato da José Mourinho in numerosi allenamenti e convocato anche per alcune partite.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Baldi; Louakima, Pellegrini, Chesti, Falasca; Pisilli, Faticanti, Pagano; Cassano, Majchrzak, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Padula, Oliveras, Misitano, D'Alessio, Silva, Ruggiero, Ciuferri, Graziani, João Costa.

All.: Guidi.

SASSUOLO: Zacchi; Mandrelli, Miranda, Cannavaro, Ryan; Abubakar, Touré, Kumi; D'Andrea, Russo, Bruno.

A disp.: Theiner , Loeffen, Pieragnolo, Leone, Baldari, Lolli, Mata, Foresta, Cinquegrano, Corradini, Sasanelli.

All.: Bigica.

Arbitro: Emmanuele - Assistenti: Croce e Cesarano.

Marcatori: 26' Bruno, 43' Pagano.

Ammoniti: Faticanti (R)

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

45' - Termina il primo tempo: Roma 1-1 Sassuolo.

43' - PAGANOOO! ROMA 1-1 SASSUOLO. IL NUMERO 10 GIALLOROSSO SPIAZZA ZACCHI E TRASFORMA IL RIGORE.

42' - RIGORE PER LA ROMA! MAJCHRZAK STESO IN AREA DA TOURÉ, L'ARBITRO ASSEGNA IL PENALTY!

40' - Cherubini tenta la giocata, conclusione deviata in angolo dalla difesa del Sassuolo.

38' - Punizione per il Sassuolo, Russo svetta in area ma Baldi è ancora reattivo e devia in angolo.

35' - D'Andrea scatenato: l'attaccante del Sassuolo va nuovamente vicino al gol, ma il tiro termina fuori di pochissimo.

27' - Sassuolo vicinissimo al raddoppio con D'Andrea, ma Baldi salva tutto e spinge il tiro sul palo.

26' - Gol del Sassuolo. Cross di Mandrelli per Bruno, il quale stoppa il pallone in area e si esibisce in un dribbling ubriacante, prima di trafiggere Baldi e portare in vantaggio i neroverdi.

25' - Sassuolo vicino al vantaggio: colpo di testa di Russo da posizione ravvicinata, palla leggermente alta sopra la traversa.

22' - Occasione Sassuolo: D'Andrea prova la conclusione, ma finisce di un soffio al lato.

19' - Tira Bruno, blocca Baldi.

18' - Ci prova D'Andrea, ma la conclusione viene respinta dalla difesa giallorossa.

15' - Punizione di Falasca dai 25 metri, il tiro termina sul fondo.

11'- Uscita fuori dall'area di Baldi, che rischia di perdere il pallone sulla pressione dell'attaccante del Sassuolo, ma alla fine se la cava e spazza.

9' - Cartellino giallo per Faticanti: prima ammonizione per la Roma.

5' - Ritmi blandi in questo inizio di gara.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

10:42 - La Roma comunica la formazione ufficiale e pubblica un video del riscaldamento in corso.