Coppa Italia Primavera, ROMA-LECCE 0-0: fine primo tempo. Traversa e palo dei giallorossi

Dopo il ko con la Fiorentina in campionato, la Roma Primavera torna in campo al "Tre Fontane": la squadra di Federico Guidi ospita alle 12.30 il Lecce nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera in gara unica. Il tecnico giallorosso si affida al tridente d'attacco composto da Cassano, Padula e Cherubini.

IL TABELLINO

ROMA: Baldi; Louakima, Pellegrini, Chesti, Falasca; Pisilli, Faticanti, D'Alessio; Cassano, Padula, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Missori, Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Oliveras, Koffi, Misitano, Silva, Ruggiero, Ciuferri, Graziani, João Costa.

All.: Guidi.

LECCE: Borbei; Muñoz, Paşcalău, Hasić, Dorgu; Samek, Vulturar, Berisha; Daka, Burnete, Salomaa.

A disp.: Moccia, Leone, Russo, Carrozzo, Dell'Acqua, Corfitzen, Minerva, Gueye, Vescan-Kodor, Borgo, Milli.

All.: Coppitelli.

Arbitro: Adolfo Baratta. Assistenti: Ferdinando Pizzoni - Domenico Russo.

Note: ammoniti Pisilli (R), Vulturar (L), Guidi (R), Coppitelli (L). Recupero: 3' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45'+3' - Termina 0-0 la prima frazione di gioco.

45' - Tre minuti di recupero concessi dall'arbitro.

40' - Ci prova il Lecce con un tiro di destro dalla distanza di Vulturar che termina fuori.

35' - Animi tesi in campo dopo un duro intervento di Vulturar, ammonito dal direttore di gara. L'arbitro richiama anche i due allenatori e mostra il giallo ad entrambi.

32' - Doppia occasione per la Roma! Falasca libera una grande conclusione dai 30 metri che si stampa sulla traversa, il pallone torna in gioco e Pisilli ci prova con l'esterno colpendo il palo.

22' - Problema alla spalla sinistra per Padula che, dopo l'intervento e le cure dello staff medico giallorosso a bordocampo, torna sul terreno di gioco e prosegue la gara.

20' - Bella discesa di Cherubini sulla fascia sinistra, ma il suo cross diretto in area viene intercettato e deviato in corner da un attento Vulturar.

14' - Conclusione a giro col destro dalla distanza di Vulturar, Baldi blocca.

2' - Ammonito Pisilli per una trattenuta su Dorgu.

1' - Si parte! Primo pallone battuto dal Lecce.