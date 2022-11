Roma Primavera, Guidi: "Frosinone estremamente competitivo, serviranno concentrazione e umiltà" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Frosinone, match in programma domani alle ore 13 e valido per l'undicesima giornata di campionato. Le sue dichiarazioni: "Avremo davanti a noi fino al 12 novembre due avversarie che stanno facendo benissimo in campionato. Sapevamo che la Juventus potesse essere protagonista, mentre il Frosinone è una sorpresa, ma per me e il mio staff neanche più di tanto perché conoscevamo la qualità dello staff tecnico e della rosa. È una squadra estremamente competitiva, organizzata e che sa giocare compatta, inoltre ha elementi di tutto rispetto: merita la classifica che sta facendo e sarà protagonista fino alla fine".

Che partita ci dobbiamo aspettare?

"Mi aspetto che il Frosinone provi a fare la partita. È una squadra che sa pressare e ha il vantaggio di lavorare insieme da due stagioni, quindi le idee dello staff tecnico sono assimilate. Sono aggressivi, sanno palleggiare e sono pericolosissimi sui calci piazzati. Domani serviranno concentrazione e umiltà. Mi aspetto che per lunghi tratti della partita potremo soffrire".