Primavera, ROMA-JUVENTUS 0-1 (3' Dellavalle): segui in tempo reale. Bianconeri in vantaggio dopo una mischia in area (VIDEO)

La Roma Primavera è pronta ad affrontare la Juventus in una sfida ad alta quota. I giallorossi si trovano al primo posto in classifica con 26 punti, mentre i bianconeri sono secondi a -2 proprio dai capitolini. Il match, in programma oggi alle ore 13, è valido per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1.

IL TABELLINO

ROMA: Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pisilli, Faticanti, Pagano; Cassano, Satriano, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Vektal, Padula, Pellegrini, Koffi, D'Alessio, Majchkraz, Silva, Ruggiero, Louakima, Falasca, Ciuferri, Graziani.

All.: Guidi

JUVENTUS: Daffara; S. Turco, Dellavalle, Citi, Rouhi; Hasa, Boende, Ripani, Yildiz; N. Turco, Mancini.

A disp.: Vinarcik, Zelezny, Valdesi, Doratiotto, Strijdonck, Mbagula Tshifunda, Domanico, Galante, Anghelé, Ledonne, Morleo, Maressa.

All.: Montero

Arbitro: Bonacina - Assistenti: Nasti e Bocca.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

3'- Juventus in vantaggio. Punizione per i bianconeri, cross in area che rimbalza due volte sul corpo di Faticanti: il centrocampista della Roma non si accorge di nulla e la palla, rimasta in area, viene spinta in porta da due passi da Dellavalle.

2' - Gigantesca occasione per la Juventus: cross basso di Turco, Mancini si fionda sul pallone in scivolata, ma la palla non entra per millimetri.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

12:35 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Guidi e la accompagna con un video del riscaldamento prepartita.