Roma Primavera, Guidi: "Milan squadra ricca di talento, dobbiamo essere compatti e aggressivi" (VIDEO)

Domani la Roma di Federico Guidi è attesa in casa del Milan, alle 11.00, per la sfida valida per la nona giornata del campionato Primavera 1. Alla vigilia il tecnico romanista ha parlato ai microfoni del canale giallorosso: "È una squadra che ha sempre lavorato con grande intensità, con qualità e grande spirito di sacrificio. Ultimamente anche le prestazioni ci stanno dando ragione. I margini di miglioramento sono ancora tanti e forse neanche loro immaginano quanto possono migliorare".

Il Milan è difficilmente decifrabile in questa stagione.

"Il Milan è una squadra ricca di talento, sta giocando tantissimo e anche la moltitudine di impegni forse gli hanno fatto perdere brillantezza in campionato. Ha tante potenzialità, come la nostra squadra, e sarà sicuramente una bellissima partita da giocare. Dovremo stare attenti alle loro abilità nell'uno contro uno, dovremo stare compatti ed essere aggressivi".

Vincere a Milano sarebbe meglio per la classifica o per la convinzione del gruppo?

"Entrambe le cose. Ma il mio focus deve essere orientato sulla crescita di questi ragazzi, soprattutto al come, i risultati arrivano: vincere una partita con una prestazione negativa ci darebbe morale per la classifica, ma sul campo avremmo perso tempo sul piano del miglioramento e soprattutto nel cercare di proiettarli nel calcio dei professionisti. Le nostre prestazioni devono essere fatte di grande qualità e intensità in entrambe le fasi di gioco per continuare a crescere, migliorare e accorciare il gap con la prima squadra".