Roma Primavera, Guidi: "Empoli avversario complicato, sarà una partita difficile" (VIDEO)

L'allenatore della Roma Primavera, Federico Guidi, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Empoli, in programma domani alle 16:30. I giallorossi si trovano al quinto posto in classifica con 10 punti in 5 partite, mentre i toscani sono in decima posizione a quota 7. Le dichiarazioni del tecnico dei capitolini: "Siamo andati avanti cercando di migliorare quei concetti che sono venuti meno nelle prime uscite stagionali, facendo fronte anche alle tante assenze che avevamo a causa delle convocazioni in nazionali. La squadra ha lavorato bene e abbiamo anche iniziato a fare dei lavori individuali sia dal punto di vista tecnico-tattico sia da quello fisico".

Che partita si aspetta?

"L'Empoli è un avversario difficile da affrontare. Da sempre ha un settore giovanile che lavora bene e anche in questa stagione la Primavera gioca un buon calcio. Sono una squadra propositiva e che fa dell'intensità un'arma importante. L'Empoli sa pressare e mettere in apprensione l'avversario. Partita complicata e difficile come ormai lo sono tutte quante. Ho appena finito una riunione tecnica con la squadra e voglio che il nostro focus sia su noi stessi e sulle correzioni che dobbiamo fare per colmare le lacune".

Che idea si è fatto di questo campionato?

"Sono le generazioni che hanno sofferto maggiormente a causa del Covid. Hanno perso tantissimi allenamenti e partite, infatti ho trovato un livello tecnico leggermente inferiore rispetto al passato, ma ci sono molti staff competitivi e le partite sono veramente difficili".