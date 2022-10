Roma Primavera, Guidi: "Contro l'Inter sarà una bella partita con giocatori di grande qualità" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della delicatissima sfida di domani contro l'Inter, in programma alle ore 11. I giallorossi hanno raccolto solamente un pareggio contro l'Empoli nell'ultima sfida di campionato e si trovano al sesto posto in classifica con 11 punti. Le sue dichiarazioni: "Sarà una partita bella da giocare perché tanti del gruppo dell'Inter e dei nostri erano già nel gruppo che ha giocato la finale scudetto. Questo la dice lunga sulla qualità che ci sarà in campo. Poi a volte i risultati sono figli di tanti episodi, ma anche nella passata stagione l'Inter era partita in questo modo".

Avete lavorato sugli errori commessi contro l'Empoli o avete svolto la consueta preparazione?

"Ogni volta che finiamo la partita c'è un confronto e i ragazzi devono prendere consapevolezza delle cose che hanno fatto bene e lavorare sugli errori. Il malumore nasce dal fatto che ci siamo portati nello spogliatoio tanti rimpianti legati a cose che potevamo fare e non abbiamo fatto".

Quanto può influire la Youth League?

"Mantenere la concentrazione nel tempo è difficile per i professionisti, immaginate per questi ragazzi. A livello nervoso spendono tantissimo, quindi è chiaro che può influire. L'Inter però ha avuto tutto il tempo per recuperare perché ha giocato martedì. Avranno sicuramente saputo resettare e recuperare le energie".