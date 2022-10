Primavera, ROMA-VERONA 0-0: fine primo tempo. Possesso palla giallorosso, ma poche occasioni

Un'altra gara in casa per la Roma di Guidi: dopo la vittoria contro l'Inter i giallorossi, terzi in classifica a quota 14 punti come la Fiorentina, ospitano alle 15.00 al "Tre Fontane" l'Hellas Verona nell'ottava giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico giallorosso sceglie Boer in porta, mentre in attacco Cassano e Volpato supportano Satriano.

IL TABELLINO

ROMA: Boer; Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pisilli, Faticanti, Tahirovic; Cassano, Satriano, Volpato.

A disp.: Baldi, Del Bello, Vetkal, Cherubini, Padula, Pagano, Pellegrini, Koffi, D'Alessio, Majchrzak, Ruggiero, Falasca, Ciuferri, Costa Cesco.

All.: F. Guidi.

VERONA: Boseggia, Signorini, Calabrese, Schirone, Florio, Bernardi, Riahi, Gomez, Cazzadori, Ebenguè, Bragantini.

A disp.: Ravasio, Toniolo, Piantedosi, Patanè, Larsen, Matyjewicz, Camara, Minnocci, Furini, Cisse, Dentale, Nwanege.

All.: L. Pagliuca.

Arbitro: Enrico Gigliotti. Assistenti: Andrea Bianchini - Elia Tini Brunozzi.

Note: ammonito Gomez. Recupero: 1' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45'+1' - Termina il primo tempo sul punteggio di 0-0.

45' - Un minuto di recupero.

42' - Primo ammonito del match: giallo per Gomez per aver trattenuto a centrocampo Tahirovic.

36' - Contatto in area tra Volpato e Ebenguè: il giallorosso chiede il rigore ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty.

35' - Occasione Roma con Tahirovic! Destro insidioso del centrocampista dalla distanza, ma Boseggia è attento a respingere.

29' - Termina fuori il colpo di testa di Keramitsis sul cross indirizzato sul secondo palo di Cassano.

22' - Tentativo col destro di Satriano sul cross da calcio d'angolo di Volpato: la conclusione termina fuori.

11' - Dopo un lungo possesso palla della Roma, Pisilli tenta la conclusione dalla distanza che viene bloccata senza difficoltà da Boseggia.

1' - Inizia il match! La Roma gestisce il pallone.