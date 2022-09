Roma Primavera, Guidi: "Con il Napoli moltissime insidie, dobbiamo cercare di avere il dominio del gioco" (VIDEO)

Domani, alle 11.00, la Roma è attesa in casa del Napoli nella quinta giornata del campionato Primavera 1. Alla vigilia della sfida il tecnico giallorosso Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club: "Cerchiamo di essere protagonisti, cercando di avere il dominio del gioco, anche perché penso sia la strada migliore per proiettarli nel calcio che conta. Avere la palla vuol dire aumentare il nostro livello tecnico e l'autostima, in casa o fuori deve cambiare poco. Dobbiamo essere sempre orientati alla nostra prestazione, sono fermamente convinto che quando giochiamo bene è più facile vincere. Se il risultato è figlio di tanti episodi o delle tante occasioni fallite, lavoriamo su quello".

Quali sono le insidie della partita?

"Le insidie sono moltissime, il Napoli è una squadra organizzata, gioca anche bene e ha idee. In queste prime partite ha raccolto meno rispetto a quello che il campo diceva. Anche in Youth League contro il Liverpool ha fatto un'ottima prestazione, è uscito sconfitto ma poteva pareggiare. Tutte le partite sono estremamente complicate, è un campionato equilibrato, quindi dobbiamo cercare di essere noi stessi su ogni campo per cercare di fare risultato sempre".

Contro il Cesena nel primo tempo la Roma poteva fare di più, poi nel secondo è uscita fuori la qualità. Si aspetta una partita simile?

"Nel primo tempo contro il Cesena sembravamo compassati e lenti. Penso che dobbiamo continuare su quello che abbiamo fatto vedere a Bergamo e con il Torino, quella è la strada".