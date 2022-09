Primavera, Guidi: "Proseguiamo sulla scia della gara con l'Atalanta. Torino? Solido e pericoloso" (VIDEO)

Federico Guidi, allenatore della Primavera, parla alla vigilia della sfida col Torino prevista per domani alle 14: "È chiaro che dobbiamo gestire un po’ le forze in base al minutaggio dei ragazzi. Con tutti gli scongiuri del caso la squadra sta bene, ho la possibilità di scegliere dal punto di vista tecnico-tattico oltre che quello fisico".

Un trittico di gare impegnative, il Torino è in testa da solo.

"È la squadra che è partita meglio, ha vinto tre gare consecutive in modo solido mettendo in mostra individualità di spessore. Sappiamo che sarà un bel test, è chiaro che dobbiamo continuare sulla scia di Bergamo, è un risultato figlio della prestazione. Questa è la strada su cui dobbiamo proseguire, veniamo da una sconfitta in casa e vogliamo dare seguito al match contro l’Atalanta per regalare una soddisfazione ai tifosi in casa nostra"

? Domani alle 14:00 c'è Roma-Torino di #Primavera1TIM ?️ "Affrontiamo la squadra che è partita meglio di tutte. Dobbiamo continuare sulla scia della prestazione di Bergamo" Le parole di Federico Guidi | #ASRoma pic.twitter.com/2EKLlRqEj1 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 3, 2022

Scurto ha allenato questo gruppo, i 2004: qualcuno sarà avvantaggiato?

"Non lo so, il mister conoscerà benissimo le caratteristiche di ogni singolo calciatore, ma le idee sono cambiate, andiamo avanti con le nostre idee, con la consapevolezza di affrontare un Torino estremamente solido e pericoloso, come mostrato in queste prime tre uscite"