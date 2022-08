Ufficiale: preso il portiere classe 2006 Bellucci. Il giocatore: "Orgoglioso di essere un giocatore della Roma" (FOTO)

Nuovo colpo per il settore giovanile della Roma: preso Renato Bellucci Marin, portiere brasiliano classe 2006. Ad annunciare la nuova avventura in giallorosso è stato proprio il giovane talento ormai ex Sao Paulo: "Oggi per me è un giorno speciale, con grande orgoglio ora sono un calciatore della Roma. Ringrazio la mia famiglia, i miei agenti, tutto lo staff e i ragazzi che mi hanno aiutato fin qui. Ora inizio un nuovo capitolo e continuerò a lavorare duro per farmi trovare pronto. SEMPRE FORZA ROMA!".