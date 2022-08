Roma Primavera: vittoria per 1-0 contro il Sassuolo, decide Missori dal dischetto. I giallorossi portano a casa il Memorial Lanari/Bellezza (FOTO)

La Roma Primavera vince il Memorial Lanari/Bellezza. I ragazzi di Guidi hanno trionfato in finale contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete realizzata al minuto 80 da Filippo Missori. Dopo aver battuto l'Ancona per 7-2 e la Fiorentina per 1-0, i giallorossi si sono imposti sui neroverdi, assicurandosi così il trofeo. Tramite un tweet, la Roma si è complimentata con la squadra: "Congratulazioni ragazzi".

