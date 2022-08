Roma Primavera, Guidi: "Buon risultato, non era facile. Nel secondo tempo siamo entrati con un altro spirito"

ASROMA.COM - La Roma Primavera parte subito bene e vince 0-3 contro il Cesena nella prima giornata di campionato. Il match è stato deciso dalle reti realizzate nel secondo tempo da Cassano e Satriano, autore di una doppietta. L'allenatore dei giallorossi, Federico Guidi, ha esordito con una bella vittoria e, al termine del match, ha espresso il suo pensiero ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole.

Buonissimo il primo tempo, anche se i gol sono arrivati nel secondo.

“Diciamo buono il risultato, non era facile, era la prima di campionato. Abbiamo visto su altri campi, ci sono stati risultati anche strani. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma non ero soddisfatto perché secondo me la squadra poteva fare meglio, potevamo essere più efficaci. Nelle occasioni che abbiamo creato, secondo me, su alcuni palloni siamo stati un po’ superficiali. È quell’atteggiamento che per chi vuole diventare un calciatore professionista, non deve assolutamente avere. Mentre sono stato soddisfatto della ripresa in cui abbiamo avuto il dominio del campo, della palla, abbiamo creato tantissimo e segnato subito due gol nel giro di pochi minuti. Mi sembrava ci fosse un altro spirito, sia come singoli, sia come squadra. Sappiamo che la strada è appena iniziata, che è una strada difficile, lunga, però è chiaro che dobbiamo ripartire dal secondo tempo soprattutto”.

Anche i cambi hanno dato quel qualcosa in più nel secondo tempo.

“Assolutamente. Ma questo lo rimarco sempre, sarò anche ripetitivo durante la stagione. Ho la fortuna di avere una rosa profonda, di qualità, chi entra ha le stesse potenzialità di chi gioca dal primo minuto. Ci sarà competitività nel lavoro quotidiano. Saranno loro che mi faranno scegliere gli undici che devono entrare in campo. Quelli che sono entrati in campo oggi, sono entrati veramente bene. Gli faccio i complimenti”.

Ci sono aspetti da migliorare?

“Molte volte siamo mancati nella pressione, dove non abbiamo coperto la palla, abbiamo lasciato secondo me troppo tempo e spazio ai giocatori del Cesena in avvio di azione. Siamo mancati in qualche riaggressione, abbiamo concesso un’occasione su un calcio d’angolo nostro. Sono errori che in precampionato non vedevo e quindi sono quelle cose che non tollero. La superficialità è una cattiva consigliera per chi vuole diventare calciatore. Nella ripresa siamo stati più efficaci, la squadra è stata più vicina, abbiamo giocato meglio tecnicamente, siamo riusciti ad addormentare la partita nella maniera giusta, abbiamo affondato con i tempi giusti. È stato sviluppato in una maniera migliore”.

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE