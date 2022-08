Roma Primavera: 7-2 all'Ancona nella prima gara del memorial "Lanari/Bellezza" (VIDEO)

Nel pomeriggio l’esordio dei ragazzi di Guidi nel torneo Città di Osimo. Oggi è scesa in campo in campo per la prima riedizione del Torneo "Lanari/Bellezza" battendo l'ancona 7-2 grazie alle reti di Cherubini, Ciuferri, Satriano (r), Volpato, Falasca, Misitano e Koffi. Domani il test contro la Fiorentina. Chi vince, gioca l’ultimo atto della manifestazione sabato pomeriggio.

