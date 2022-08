Roma Primavera: 1-0 alla Fiorentina nel 'Lanari/Bellezza'. Domenica la finale col Sassuolo (VIDEO)

Nuova vittoria per la Roma Primavera in occasione del secondo impegno del Memorial 'Lanari/Bellezza'. I ragazzi di Federico Guidi si sono imposti per 1-0 sulla Fiorentina - rete decisiva di Satriano al minuto 59 - e dovranno ora vedersela col Sassuolo nella finale in programma questa domenica alle ore 17.

