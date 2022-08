Primavera, Guidi: "Domani per giocare da Roma su un campo difficile" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida in campionato contro l'Atalanta, il tecnico della Roma Primavera Federico Guidi ha come di consueto introdotto la partita con delle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club. Di seguito l'intervista rilasciata dal mister in vista della partita contro la Dea:

“Domani sapremo come la squadra avrà reagito alla prima batosta dal punto di vista del risultato, per quanto riguarda l’approccio quotidiano è sempre il medesimo. Il gruppo si è contraddistinto per grande concentrazione, volontà, spirito di miglioramento e questo hanno fatto in questi ultimi due giorni. Domani cercheremo di fare una partita come la Roma deve, su un campo ostico come quello di Bergamo”.

L’Atalanta ha avuto un inizio un po’ stentato, perché?

“Ho trovato un campionato di un livello estremamente alto, sono tutte squadre che in rosa hanno giocatori che possono determinare il risultato. Ci sono tante partite che sono state decise dal punto di vista emozionale, è successo anche a noi col rigore sbagliato, abbiamo avuto un calo dal punto di vista di carattere e volontà, ci siamo fatti travolgere dall’evento negativo”.

Cosa dobbiamo aspettarci a livello di gestione della rosa?

“Qualche cambiamento ci sarà, è fisiologico e dovuto al fatto che ho la fortuna di allenare tanti ragazzi dello stesso livello, sceglierò in base a quanto mi hanno fatto vedere in questi due giorni e da come sono concentrati. La gestione delle forze sarà sulla partita in corso, il campionato è appena cominciato”.