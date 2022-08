Ufficiale: ingaggiato il classe 2006 Gianni Romano (FOTO)

Nuovo rinforzo per la Roma Under 17. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un tweet, è ufficiale l'acquisto del talentuoso classe 2006 Alessandro Gianni Romano. Il centrocampista svizzero arriva dal Winterthur FC. L'annuncio della Roma: "Benvenuto nella nostra squadra Under 17 ad Alessandro Gianni Romano, centrocampista svizzero, classe 2006, proveniente dal Winterthur FC".

