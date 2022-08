Avellino-Roma Primavera 0-1: decisiva la rete di E Costa Cesco al 78' (VIDEO)

Test di livello per la Roma Primavera. I ragazzi del nuovo allenatore Federico Guidi si sono misurati contro la prima squadra dell'Avellino, che milita in Serie C. L'amichevole è terminata sul punteggio di 0-1 per i giallorossi, i quali si sono imposti grazie alla rete di E Costa Cesco, realizzata al minuto 78. La Roma ha pubblicato su Twitter un video, nel quale i componenti delle due squadre si salutano al termine del match.





