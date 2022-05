Roma Primavera: Volpato e Missori miglior attaccante e difensore del campionato

Continua a regalare enormi soddisfazioni il settore giovanile della Roma. I ragazzi di Alberto De Rossi hanno dominato e vinto la regular season ed ora sono pronti ad affrontare la fase finale del torneo. Molti calciatori sono cresciuti in questa annata e tra questi soprattutto Cristian Volpato e Filippo Missori. I due, che sono scesi in campo anche con la prima squadra, hanno disputato una stagione sopra le righe e, grazie alle loro prestazioni, sono stati scelti e premiati come miglior attaccante e difensore del campionato Primavera. Volpato ha realizzato 11 reti e fornito 4 assist in 28 presenze, mentre Missori ha giocato 31 volte, arricchendole con 3 gol ed un assist.