Roma Primavera, De Rossi: "Sentiamo la responsabilità, ma con l'Inter saremo pronti" (VIDEO)

ROMA TV+ - Alla vigilia della finale Scudetto contro l'Inter, il tecnico della Roma Primavera Alberto De Rossi ha parlato ai canali ufficiali del club giallorossi: "Sentiamo un po' di responsabilità perché comunque rappresentiamo la Roma, c'è da rispondere positivamente alla manifestazione principe, lo Scudetto. Affrontiamo una squadra che ci è sempre stata dietro fino alla fine, e lo dico positivamente, non ha mai mollato, è forte ed organizzata con ottimi giocatori di grande prospettiva. Sarà dura e cercheremo di renderla dura anche a loro".

Come sta la squadra? Sono tutti a disposizione?

"Sì, siamo riusciti grazie al nostro settore medico ad avere a disposizione tutti gli effettivi. I ragazzi stanno veramente bene, anche moralmente. Ci sono i presupposti per fare bene. Poi ci vorrà qualcosa in più a livello mentale durante la gara per farla nostra".

La Roma torna in finale dopo aver vinto nel 2015/16. All'epoca aveva giocato in semifinale contro l'Inter e in finale con la Juve, quest'anno è accaduto il contrario. Questa coincidenza può motivare ancora la squadra?

"Spero che le motivazioni vengano da più lontano. Lascio al caso questa coincidenza. Spesso arrivano le squadre più forti, metterei dentro anche Atalanta e Juventus. O l'una o l'altra non fa differenza. Abbiamo visto la semifinale con la Juventus quanto è stata difficile, perciò saremo pronti".