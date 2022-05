Primavera, Roma-Fiorentina 3-1 (9' Capasso, 18' Cassano, 21' Pagano rig., 36' Cherubini): segui in tempo reale. Al via il secondo tempo

I giallorossi di Alberto De Rossi alle 14:00 scenderanno in campo contro la Fiorentina di Alberto Aquilani. Tripi e compagni sono già certi del primo posto in classifica, quindi la gara di oggi servirà soprattutto per lavorare su morale e condizione fisica. De Rossi, però, dovrà stare attento anche ai diffidati: sono diversi i giocatori della Roma che in caso di giallo salterebbero il prossimo impegno. De Rossi ha scelto di puntare su Cherubini, Satriano e Cassano in attacco.

TABELLINO

ROMA (4-3-3): Mastrantonio; Louakima, Vicario, Feratovic, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Oliveras; Cherubini, Satriano, Cassano.

A disp.: Baldi, Mengucci, Missori, Bianchino, Verrengia, Padula, Chesti, Vetkal, D’Alessio, Falasca, D’Alessio F., Costa.

All.: De Rossi.

FIORENTINA: Fogli; Frison, Krastev, Lucchezi, Bigozzi, Corradini, Amatucci, Biagetti, Distefano, Capasso, Toci.

A disp.: Dainelli, Larsen, Egharevba, Romani, David, Neri, Koffi, Macchi, Seck, Sene.

All.: Aquilani.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi

Recuperi: 3' pt

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

45' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45' - Dopo 3' di recupero, finisce il primo tempo.

36' - GOL DELLA ROMA. Cassano lancia Cherubini sulla sinistra, tocco sotto letale sul quale Fogli non può nulla.

27' - Oliveras vicino al gol con un bel mancino da fuori area, Fogli respinge.

21' - GOL DELLA ROMA. Pagano dal dischetto spiazza Fogli.

20' - RIGORE PER LA ROMA. Cassano steso da Lucchesi.

18' - GOL DELLA ROMA. Pareggiano i ragazzi di De Rossi! Bel guizzo di Satriano che tenta il gol con un tocco sotto, la palla sembrava destinata fuori, ma arriva Cassano che la spinge in rete.

14' - Non riesce ancora a trovare la reazione la squadra di Alberto De Rossi.

9' - GOL DELLA FIORENTINA. Subito in salita la gara dei giallorossi. Azione sulla sinistra dei viola, conclusa da Capasso che colpisce un incolpevole Mastrantonio.

1' - Iniziato il match.