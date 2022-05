Primavera, ROMA-CAGLIARI 2-1: i giallorossi trovano il gol della vittoria all'86' e si qualificano alle Semifinali Scudetto

LR24.IT - Vittoria importante per la Roma Primavera di Alberto De Rossi, che grazie al gol nei minuti finali segnato da Satriano si qualifica alle Semifinali Scudetto. Una vittoria fondamentale, arrivata più con il carattere che con il gioco. Risultato fondamentale per Faticanti e compagni, passati in svantaggio dopo pochi minuti di match, per effetto del rigore segnato da Desogus. Al 20' il gol del pareggio firmato Cherubini, al termine di una bella azione personale, con un mancino sul quale D'Aniello non può nulla. Quando la gara sembrava destinata al pareggio, Satriano ha firmato il gol del 2-1, concludendo con un destro al volo imparabile per il portiere del Cagliari.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Keramitsis (73' Feratovič); Louakima (59' Missori), Faticanti, Tripi (C), Rocchetti (83' Oliveras); Tahirovic (59' Pagano); Satriano, Cherubini (83' Cassano).

A disp.: Del Bello (GK), Mengucci (GK), Di Bartolo, Vetkal, Liburdi, João Costa, Misitano.

Allenatore: Alberto De Rossi.

CAGLIARI (4-3-3) : D'Aniello; Zallu, Palomba, Obert, Secci; Carboni (78' Schirru), Conti (C), Del Pupo; Tramoni (85' Masala), Luvumbo, Desogus (78' Yanken).

A disp.: Lolic (GK), Corsini, Caddeo, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Astrand, Sulis.

All.: Agostini.

Arbitro: Feliciani

Assistente 1: Pintaudi

Assistente 2: Vitale

Ammoniti: Conti (C), Tramoni (C), Satriano (R), Vicario (R), Del Pupo (C)

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

90’ – Fuori Del Pupo, entra Pulina.

86’ – GOL DELLA ROMA. Satriano porta in vantaggio i giallorossi: cross dalla sinistra direttamente sul secondo palo, arriva Satriano e con il piatto la mette in rete.

84’ – Fuori Tramoni, entra Masala.

81’ – Problemi per Rocchetti, costretto al cambio, entra Oliveras. Fuori Cherubini, entra Cassano.

77’ - Fuori Desogus, entra Yanken

76’ – Vicario vicino al gol! Bel corner di Pagano, il difensore salta e colpisce verso lo specchio: palla di poco fuori.

75’ – Punizione dal limite per i giallorossi, calciata male e sulla barriera, palla in angolo.

71’ – Fuori Keramitsis, entra Feratovic.

69’ – Giallorossi pericolosi: Faticanti allarga per Missori, cross basso in area deviato in angolo. Sugli sviluppi del corner Keramitsis colpisce libero, D’Aniello blocca

61’ – Cagliari ancora vicino al vantaggio. Corner per gli ospiti, Obert gira al volo di sinistro e la palla finisce alta di poco.

57’ – Entrano Pagano e Missori al posto di Tahirovic e Louakima.

55’ – Tahirovic calcia dalla lunga distanza, D’Aniello blocca in due tempi.

52’ – Annullato il gol del vantaggio del Cagliari. Luvumbo salta due giallorossi e calcia in porta, Mastrantonio para e sulla respinta Desogus insacca, ma era in fuorigioco.

50’ – Punizione dal limite per la Roma. Faticanti calcia forte e teso in area, ma il Cagliari libera.

PRIMO TEMPO

43’ – Punizione dall’out di sinistra per la Roma, calciata bene in area e deviata in angolo. Sugli sviluppi dello stesso i giallorossi non riescono a concludere verso lo specchio.

39’ – Schema su punizione da parte del Cagliari: Desogus calcia dal limite dell’area e la palla esce di poco a lato.

31’ – Ndiaye salva la Roma. Luvumbo semina il panino nella difesa giallorossa in contropiede, salta Mastrantonio e calcia a porta vuota, ma Ndiaye protegge lo specchio e manda in corner.

20' - GOL DELLA ROMA. Cherubini trova il gol del pareggio con una bella giocata individuale: dribbling secco e gol con il sinistro. Nulla da fare per il portiere del Cagliari.

15’ – Ammonito Conti del Cagliari per una trattenuta su Tahirovic.

7' - GOL DEL CAGLIARI. Tramoni entra in area, destro-sinistro che disorienta vicario e lascia lì il piede per farsi prendere: è rigore. Calcia Desogus e segna.