Primavera: in semifinale di campionato la Roma se la vedrà con la Juventus

Ancora un Roma-Juventus, stavolta nel Campionato Primavera: i bianconeri vincono per 2-1 contro l'Atalanta e si assicurano il passaggio del turno. In semifinale i ragazzi di Bonatti affronteranno dunque quelli di Alberto De Rossi, qualificatisi abbondantemente al primo posto in classifica alla fine della regular season. Quinta posizione dopo 34 giornate, invece, per la Juventus.