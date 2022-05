Primavera, il calendario della fase finale: Roma in campo il 27 maggio contro la vincente di Atalanta-Juve

Il campionato Primavera 1 entra nel vivo. La Lega Serie A ha reso noto il calendario della fase finale, che anche quest'anno sarà ospitata a Reggio Emilia e Sassuolo e si svolgerà dal 24 al 31 maggio.

La Roma, prima classificata della stagione regolare, entrerà in scena dalle semifinali. I ragazzi di Alberto De Rossi affronteranno la vincente del match tra Atalanta e Juventus, rispettivamente quarta e quinta in classifica nella regular season. La semifinale si svolgerà venerdì 27 alle 18 allo stadio Ricci di Sassuolo, impianto ospiterà tutti i confronti del primo turno ed entrambe le semifinali.

In caso di parità previsti i tempi supplementari ma non i calci di rigore: dopo i 120' passerà in finale la squadra meglio piazzata nella classifica finale. Una buona notizia per la Roma, visto il primo posto conquistato. I penalty saranno invece previsti nella finale in caso di parità oltre i supplementari. L'ultimo appuntamento che assegnerà il titolo di campione d'Italia ci sarà il 31 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE

PRIMO TURNO

Atalanta-Juventus - 24 maggio ore 18 a Sassuolo

Cagliari-Atalanta - 25 maggio ore 17 a Sassuolo

SEMIFINALI

Roma-vincente Atalanta-Juventus - 27 maggio ore 18 a Sassuolo

Inter-vincente Cagliari-Atalanta - 28 maggio ore 18 a Sassuolo

FINALE - 31 maggio ore 20.30 a Reggio Emilia