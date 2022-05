Primavera, De Rossi: «Puntiamo a chiudere in bellezza, ogni partita un'occasione di crescita»

ROMA TV+ - Ultima giornata di Primavera 1 all'orizzonte. Per la Roma, già certa della qualificazione alla fase finale, ultimo appuntamento della stagione al Tre Fontane con la sfida alla Fiorentina, un rematch della sfida di Coppa Italia persa in malo modo dai giallorossi. Il tecnico Alberto De Rossi ha parlato alla vigilia della partita:

“Ogni partita è una verifica per i ragazzi. Ho momenti importanti per capire errori o certe cose fatte bene per poi lavorarci con più attenzione. Ogni partita ti lascia delle considerazioni da fare, che siano positive o negative, sono momenti di crescita”.

Sarà un'ultima giornata di colpi di scena.

“Il campionato è avvincente. Significa che chi ha ideato questo campionato è riuscito a tenere viva la competizione. Da parte nostra dobbiamo continuare e collegare questa ultima partita alle finali: mantenere alta l’attenzione e presentarci al massimo”.

State lavorando molto sull’aspetto mentale, il fatto di non scendere in campo in questa partita con una testa sbagliata?

“Un obiettivo può essere la classifica, ma anche fare ancora meglio di come sembrava che non potessimo fare, come la parte centrale della stagione. Vogliamo finire in bellezza e soprattutto i ragazzi non devono perdere di vista l’obiettivo che ogni partita è un momento di crescita, lo dirò fino all’ultimo giorno questo”.