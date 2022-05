Primavera, De Rossi: «Meritiamo la finale, tappa importante per i nostri ragazzi»

SPORTITALIA - Altra finale scudetto per Alberto De Rossi. La Roma Primavera si contenderà il tricolore martedì prossimo ad una tra Inter e Cagliari. Queste le parole del tecnico dopo il 2-0 rifilato alla Juve in semifinale:



Pinto oggi era in tribuna, le fa piacere la presenza della società? Assolutamente. Per tutti noi la presenza del gm certifica quanto la società creda in quello che fa. Hanno voglia di arrivare in fondo e la loro richiesta è di fare risultati.

I giocatori dicono che devono vincere per lei.

Mi commuove e mi colpisce perché non lo sapevo. Per loro è importante arrivare in fondo perché fare una bella prestazione anche in finale sarebbe bello per la loro carriera.