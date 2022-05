Primavera, Alberto De Rossi: "Esperienza e aggressività possono fare la differenza"

Alle 18 la Roma Primavera sfiderà i pari categoria della Juventus nella semifinale Scudetto. Queste le parole di Alberto De Rossi sulla sfida ai bianconeri, rilasciate ai media del club giallorosso:

La Roma ha fatto sempre prestazioni nei big match:

"I punti persi contro le squadre di media/bassa classifica non ci fanno onore, ma erano momenti particolari tra febbraio e aprile e abbiamo subito sotto l'aspetto dell'aggressività. Ci teniamo queste grandi prestazioni contro le squadra di alta classifica e ci teniamo a ripeterci"

Quali sono gli aspetti più importanti per vincere?

"Dico i 5 cambi, che determinano durante la stagione e lo faranno nei playoff l'esito delle partite. Coi 5 cambi non puoi avere i 6-7 giocatori che fanno la differenza, adesso devi avere un gruppo. Torniamo sempre al solito discorso: di avere una squadra all'altezza della situazione"

Che gara si aspetta contro la Juve?

"La solita partita. Non hanno un gruppo esperto come anno di età, ma hanno un impianto di gioco collaudato. Palleggiano bene, giocano, sono tecnicamente molto validi. Dobbiamo fare la partita delle volte precedenti, mettendoci forse qualcosa in più sotto l'aspetto dell'esperienza, dell'aggressività che ha fatto la differenza nelle due partite precedenti"