Roma Primavera, De Rossi: "Se la squadra gioca di gruppo diventa irresistibile" (VIDEO)

ROMA TV+ - Domani la Roma Primavera è attesa in casa della Sampdoria alle 13.00 e alla vigilia il tecnico giallorosso Alberto De Rossi ha presentato la sfida ai microfoni del canale di casa: "Più che una vittoria siamo ritornati alla normalità, ad una squadra che vive la partita, affronta l'avversario a viso aperto e non come a Bologna e a Firenze, dove secondo me abbiamo fatto le due peggiori prestazioni della stagione. Come tutti noi sappiamo, ci sono dei momenti in cui ogni squadra subisce. Quello è stato il nostro momento negativo".

Che squadra si troverà di fronte la Roma?

"È una squadra di alta classifica, non viene da un grande momento ma è temibilissima, forte e organizzata. Ha forse la coppia di attaccanti più forte del campionato, andrà presa con le molle. Un paio di partite fa ero più preoccupato, vedendo la partita di ieri siamo moderatamente sereni. Però siamo sempre concentrati perché sarà una partita difficile".

A questo punto della stagione qual è l'aspetto più importante da curare?

"Gli obiettivi che devono considerare tutti i componenti del gruppo. Questo li deve portare ad un unico comportamento: vincere la partita, formarsi tutti insieme, evidenziare lo spirito di squadra e di gruppo perché se questa nostra squadra gioca di gruppo diventa irresistibile".