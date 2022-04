Roma Primavera, De Rossi: "Col Napoli è mancata lucidità sottoporta. Bella battaglia contro il Genoa" (VIDEO)

ROMA TV+ - Dopo la sconfitta col Napoli, la Roma Primavera è ospite domani del Genoa nella 31a giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico giallorosso Alberto De Rossi ha parlato ai microfoni del canale di casa: "Consigliamo sempre ai ragazzi di valutare tutta la prestazione, li aiutiamo a tirar fuori tutti gli errori che hanno fatto, ma anche le cose belle. Soprattutto nel secondo tempo, e alla fine del primo tempo, la squadra col Napoli ha creato, è mancata lucidità sottoporta ed è stata determinante per il risultato ma la prestazione c'è stata".

Ha quasi tutta la rosa a disposizione, con il Genoa ci saranno variazioni di formazione?

"Sì, assolutamente. Lo facciamo perché abbiamo a disposizione una rosa di qualità. Per giocare nella Roma Primavera te lo devi guadagnare. I ragazzi lo stanno facendo sempre con grande serietà. Al di là di questa alternanza di risultati, che ci può stare e che hanno tutte le squadre, i ragazzi si stanno impegnando molto. Sono orientati sull'obiettivo, forse troppo sul risultato, a cui teniamo tutti ma può accadere una sconfitta come quella col Napoli. Dobbiamo fare di tutto perché non succeda, soprattutto come siamo entrati perché abbiamo regalato 20 minuti agli avversari e sono stati fatali".

Che partita sarà col Genoa?

"È una partita difficile, ormai sono tutte partite impegnative ed equilibrate. Sarà una bella battaglia. Sono tutte squadre che hanno alternato media e alta classifica, tutti stanno accusando 2-3 risultati negativi che ti portano a non essere sereno".