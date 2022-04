Primavera, SPAL-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Mastrantonio tiene in piedi i giallorossi con una grande doppia parata

LAROMA24.IT - Torna in campo la Roma Primavera. Dopo aver vinto 0-4 contro la Sampdoria, gli uomini di Alberto De Rossi sono pronti ad affrontare la Spal nella sfida valida per la ventinovesima giornata di campionato. Attualmente i giallorossi si trovano al primo posto in classifica con 58 punti, a +4 dal Cagliari che però ha una partita in più, mentre la Spal è penultima con 23 punti.

IL TABELLINO

SPAL: Magri; Forapani, Saio, Nador, Borsoi; Mihai, Markhiyev, Noireau; Orfei, Wilke, Ellertsson.

A disp.: Rigon, Simonetta, Martini, De Milato, Fiori, Saiani, Breit, Sperti, Traoré, Meneghini, Yabré.

All.: Mandelli.

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Keramitsis; Missori, Faticanti, Tripi, Oliveras; Volpato; Voelkerling Persson, Cherubini.

A disp.: Baldi, Del Bello, Vicario, Feratovič, Tahirovic, Di Bartolo, Cassano, Rocchetti, Louakima, Pagano, Vetkal, Koffi.

All.: De Rossi.

Arbitro: Nicolò Marini - Assistenti: Maicol Ferrari - Costin Del Santo Spataru.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

11' - Doppia grande occasione per la Spal: Orfei calcia ma Mastrantonio si immola, poi l'azione prosegue e Noireau va alla conclusione, ma il portiere giallorosso blinda ancora la porta

7' - Ci prova la Spal da calcio d'angolo, ma il colpo di testa di Saio termina alto

1' - Inizia il match





PREPARTITA

14:57 - La Roma comunica ufficialmente le scelte di Alberto De Rossi: