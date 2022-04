Primavera, SAMPDORIA-ROMA 0-4: poker giallorosso, doppietta di Persson

LAROMA24.IT - La Roma, capolista in campionato, fa tappa a Genova per affrontare la Sampdoria nel 28° turno del campionato Primavera 1: i ragazzi di De Rossi superano i blucerchiati per 4-0 con la doppietta di Persson e le reti di Volpato e Missori nel finale. La Roma prosegue così la sua marcia in campionato raggiungendo quota 58 punti in classifica.

IL TABELLINO

SAMPDORIA: Saio; Villa (79' Musso), Bonfanti, Migliardi; Somma, Chilafi (79' Spatari), Yepes, Sepe (69' Conti), Bianchi (53' Pozzato); Di Stefano, Montevago

A disp.: Tantalocchi, Zorzi, Dolcini, Bonavita, De Vivo, Conti.

All.: Tufano.

ROMA: Mastrantonio; Keramitsis (46' Ndiaye), Morichelli, Vicario; Louakima (83' Feratovič), Faticanti, Tahirovic (46' Tripi), Oliveras (69' Missori); Volpato; Cherubini, Voelkerling Persson (63' Satriano).

A disp.: Baldi, Di Bartolo, Cassano, Scandurra, Pagano, Vetkal, Falasca.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Marco Emmanuele. Assistenti: Michele Rispoli - Michele Decorato.

Rete: 40' e 50' Persson (R), 93' Volpato (R), 94' Missori (R).

Note: ammoniti Keramitsis (R), Sepe (S), Satriano (R). Espulso Somma per doppia ammonizione. Recupero: 1' pt, 4' st.