Primavera, ROMA-JUVENTUS: le formazioni ufficiali. Volpato e Louakima dal 1', out Missori e Ndiaye

La Roma Primavera torna in campo per mettersi alle spalle una serie negativa da incubo. Dopo l'uscita di scena dalla Coppa Italia i giallorossi tornano in campo a Trigoria (causa l'evento della Formula E il campo del Tre Fontane è indisponibile) per sfidare la Juventus per l'11esima giornata di Primavera 1.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Mastrantonio; Keramitsis, Morichelli, Vicario; Louakima, Faticanti, Tahirovic, Rocchetti; Volpato; Cherubini, Voelkerling Persson.

A disp.: Berti, Baldi, Missori, Feratovic, Satriano, Oliveras, Di Bartolo, Cassano, Pagano, Vetkal, Pisilli, Pellegrini.

All. A. De Rossi.

JUVENTUS: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rohui; Mulazzi, Bonetti, Omic, Turicchia; Chibozo, Turco.

A disp.: Scaglia, Daffara, Citi, Hasa, Fiumanò, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Mbangula, Sekularac, Strijdonck, Maressa.

All. Bonatti.

Arbitro: Angelucci di Foligno. Assistenti: Camilli e Pragliola.