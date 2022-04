Primavera, GENOA-ROMA: segui in tempo reale. Al via il match

LAROMA24.IT - La Roma Primavera cerca il riscatto. I giallorossi vogliono dimenticare la sconfitta contro il Napoli e possono farlo già oggi contro il Genoa, nella trentunesima giornata di campionato. Gli uomini di De Rossi si trovano al primo posto in classifica con 61 punti, a +2 dall'Inter che però ha anche una partita in più. Il tecnico dei capitolini si affida a Padula e Cherubini in attacco, sostenuti dal trequartista Pagano.

IL TABELLINO

GENOA: Corci; Delle Piane, Calvani, Gjini; Cenci, Sadiku, Besaggio, Boci; Accornero; Ambrosini, Bamba.

A disp.: Mitrovic, Ascioti, Bolcano, Macca, Ghigliotti, Parodi, Sahli, Vassallo, Likendja, Manfredonia, Losomba.

All.: Chiappino

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Keramitsis, Vicario; Missori, Tripi, Tahirovic, Rocchetti; Pagano; Padula, Cherubini.

A disp.: Baldi, Del Bello, Feratovič, Satriano, Volpato, Oliveras, Di Bartolo, Faticanti, Cassano, Louakima, Chesti.

All.: De Rossi

Arbitro: Bitonti. Assistenti: Munerati - D'Angelo

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

5' - Ancora poche emozioni

1' - Al via il match

PREPARTITA

11:00 - Ecco gli undici scelti dal tecnico della Roma Alberto De Rossi