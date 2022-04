Primavera, De Rossi: "Momento no, ci manca la brillantezza mentale. I ragazzi sono dispiaciutissimi"

ASROMA.COM - Al termine del match contro la Fiorentina Primavera, che ha decretato l'eliminazione della Roma di Alberto De Rossi da questa edizione della Coppa Italia Primavera, il tencico giallorosso ha rilasciato le consuete dichiarazioni del post partita ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

Grande approccio, poi cosa succede?

"Succede che vengono fuori gli avversari e il momento negativo di tutta squadra. È un periodo particolare. Abbiamo fatto la stessa gara di Bologna. Non abbiamo una grande condizione, arriviamo sempre secondi sulla palla. Si tratta di un momento no.

I ragazzi sanno di attraversarlo, però sono stati bravi, l'avevano preparata bene. Abbiamo avuto anche la possibilità di fare il 2-0. Poi però, onestamente, è abbastanza difficile comprendere i gol presi, che si sommano al cattivo momento e, moralmente, non ti danno una mano".

L'aspetto più negativo è la solidità venuta meno. Dove sono da cercare i motivi?

"È questo momento. Manca la brillantezza mentale, non quella fisica. Abbiamo avuto qualche caso di Covid, poi i nazionali e la sosta: i motivi sono diversi. Tutta la squadra gioca sotto tono e questo determina prestazioni così negative".

Che aria tira nello spogliatoio?

"I ragazzi hanno il morale sotto ai tacchi, sono dispiaciutissimi. Ci tenevamo molto. L'approccio peraltro ci dava ragione: il gol iniziale ci ha dato una spinta enorme, anche se il pareggio ci ha bloccato nuovamente. Poi, il secondo e il terzo gol sono evitabilissimi e in altri momenti non li avremmo presi. Sono errori singoli, ma è tutta la squadra che non sta vivendo un momento positivo".