Primavera, De Rossi: "L'amarezza è tanta, dobbiamo tornare a essere protagonisti" (VIDEO)

Domani alle 11:00 torna in campo la Roma Primavera di Alberto De Rossi. Il tecnico dei giovani giallorossi ha parlato ai canali ufficiali del club presentare il match contro la Juventus, che si giocherà al campo Agostino Di Bartolomei. Le sue parole:

"L'amarezza è tanta. I ragazzi ci sono rimasti malissimo, ci tenevano tantissimo e per valutare quanto ci tenessero bisogna vedere l'approccio alla gara, perfetta, i primi 10' sono stati impeccabili. Purtroppo però quando siamo andati non siamo più riusciti a tornare in gara ed è stata onestamente una partita in salita".

Quanto incide avere poco tempo per preparare queste gare?

"Momento un po' così, l'ho detto dopo Bologna. Non siamo stati protagonisti in queste due gare, si può perdere facendo tutta la gara con una trazione anteriore come contro l'Empoli, queste due abbiamo fatto molto poco, meno del solito e questo ha determinato le due sconfitte. Ma è il momento, non riusciamo ad abbinare freschezza atletica a lucidità mentale. Ci sono stati eventi che hanno allontanato la squadra dal campo, come le nazionali, questo può essere determinante. La valutazione generale è che non è un grande momento e purtroppo ci giocavamo una finale".

La Juventus è impegnativa, ma la Roma l'ha già battuta.

"Grande squadra, ottimi giocatori, buona organizzazione, però se la posso dire tutta e lo dico sinceramente ci vuole proprio la Juventus. Rischi grosso ad affrontarla in questo momento, ma dobbiamo tornare protagonisti e a essere noi stessi. Con tutte le difficoltà del caso, perché gli avversari sono tra le quattro o cinque squadre che possono ambire alla vittoria finale, ci vuole un grande test come quello contro la Juventus".