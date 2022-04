Primavera, De Rossi: "Abbiamo avuto una piccola flessione ma ora siamo tornati. Vogliamo arrivare primi con ampio margine" (VIDEO)

Il tecnico della Roma Primavera, Alberto De Rossi, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso della prossima partita di campionato contro la Spal, in programma domani alle ore 15. Al momento i capitolini sono a +7 sul Cagliari secondo in classifica. Queste le dichiarazioni dell'allenatore: "Un'altra grande prestazione, ultimamente abbiamo avuto una piccola flessione fisiologica in tutte le squadre. Siamo tornati alla normalità, i ragazzi stanno facendo molto bene e li vediamo tanto sorridenti quanto erano delusi dopo Bologna e Firenze. Questo è molto importante".

Una delle cose migliori contro la Sampdoria è stata la gestione totale della partita per 90 minuti.

"Questa è una caratteristica della squadra perché sa soffrire, anche con la Sampdoria per vincere in trasferta devi saper soffrire e quando c'è stato il ritorno rabbioso degli avversari la squadra si è compattata e non ha concesso nulla, chiudendo addirittura la gara nei minuti finali. Sottolineo la prestazione e la maturità di tutto il gruppo".

Ora c'è la Spal, è una gara trappola se non si parte concentrati e con l'atteggiamento giusto.

"Noi adulti ormai lo sappiamo, ma anche loro ne sono a conoscenza. Fare un millimetro in meno vuol dire perdere la partita, neppure pareggiarla. Le loro esperienze le hanno fatte e per questo non c'è assolutamente pericolo. Siamo molto concentrati e vogliamo finire bene, con un margine abbastanza ampio. Sarebbe anche una grande soddisfazione finire primi in classifica".