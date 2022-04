Primavera, A. De Rossi: «Due vittorie ci riportano alla realtà, merito dello spirito di gruppo»

"Venivamo da un periodo un po' così. A parte le due sconfitte, un periodo che più che altro per le prestazioni ci aveva messo il morale sotto ai piedi, soprattutto dei ragazzi. Queste due vittorie ci riportano alla realtà, alla prima parte del campionato, dove i ragazzi facevano la partita, dove si impegnavano tutti. È un piacere vederli giocare e soprattutto vederli sorridenti, perché dopo Bologna e Firenze li ho visti un po' preoccupati". Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, parla così del successo dei giallorossi per 4-0 ai danni della Sampdoria

"Abbiamo fatto diventare la Sampdoria quello che non è assolutamente, perché è una grande squadra - le sue parole - . Però, lo ribadisco, quando noi siamo tutti molto concentrati, stiamo tutti insieme, possiamo preparare le partite, ci sono gli elementi naturali per preparare le partite. Mi riferisco ai casi di Covid, alle nazionali ed è per questo che la squadra, a parte il periodo 'no', era un po' calata sotto il profilo del rendimento. Ma soprattutto è lo spirito di gruppo che oggi ha evidenziato e determinato questa vittoria".