Generation Adidas Cup: la Roma U17 perde ai rigori contro Portland Timbers. Ciarelli: "Qui per imparare" (VIDEO)

La Roma Under 17 è volata in Texas nei giorni scorsi per partecipare all'edizione numero 13 della Generation Adidas Cup 2022, un torneo giovanile organizzato dalla MLS.

Nella prima sfida del gruppo G (dove sono inseriti oltre ai giallorossi Portland Timbers, Sporting Kansas City e Inter Miami), la Roma ha pareggiato 1-1 contro i Portland Timbers. Ai rigori, poi, hanno trionfato i Timbers. Nell'altra sfida del girone l'Inter Miami ha vinto per 2-1 sullo Sporting Kansas City, prossimi avversari dei giallorossi.

Il tecnico Marco Ciarelli ha commentato così la sfida ai microfoni dei canali di casa giallorossa: "Bisognava interpretare la gara in modo diverso da come siamo abituati a fare, ci abbiamo messo un po'. L'avevamo ripresa, poi peccato per i rigori. Ci eravamo detti di venire qui per imparare qualcosa e lo stiamo facendo".

È stato complicato calarsi in una partita che non prevedeva tanta tecnica e qualità, che sono caratteristiche del DNA di questa squadra.

"Sì, però questo sport è fatto di aspetti diversi da quelli che ricerchiamo solitamente o che sono diventati i nostri punti di forza. Dobbiamo saper fare anche altro, siamo qui per imparare a farlo. Questa esperienza ci serve sicuramente".

È mancata cattiveria sotto porta?

"È uno degli aspetti, ce ne sono diversi. Sarebbe riduttivo indicarla come unica motivazione. Quando le cose vanno meno bene del solito bisogna analizzare tutti gli aspetti e lo faremo con i ragazzi".

Tre partite in tre giorni, già all'interno della partita hai gestito le forze. Avevi già deciso o era per l'andamento della gara?

"Entrambe le cose. Cercheremo di dare spazio a tutti, poi ovviamente la gara sarà l'indicatore principale per determinare le scelte".